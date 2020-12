Bottas osaleb Hyundai WRC-autoga Arctic Lapland rallil: kui võistlus toimub, olen stardis 

Soome meedia ja portaali DirtFish allikate sõnul osaleb Mercedese vormel 1 piloot Valtteri Bottas jaanuari keskpaigas toimuval Arctic Lapland rallil, kus ta istub Hyundai i20 Coupe WRC rooli.

"Sel aastal oli see raskem. Esimesel päeval tegin palju vigu ja kaotasin minuteid, kuid [teine ​​päev] oli parem," rääkis ta toona. "Päeva lõpupoole sadas lund ja võrreldes kogenud rallipilootidega olin nähtavusega hädas. Mida rohkem lund taevast alla tuli, seda aeglasem olin, kuid igal juhul oli võistlus lõbus."

Eile selgus ametlikult, et Rootsi MM-ralli jääb ära. Soome WRC-etapi korraldaja Kai Tarkiainen kinnitas portaalile rallit.fi, et promootor on neilt uuritud, kas riigis saab pidada talverallit.

"Nad on palunud välja selgitada, kas Soomes on on võimalik rallit korraldada. Lähipäevil saame teada, kuidas edasi liikuda ja kas on üldse võimalik edasi liikuda," rääkis Tarkiainen teisipäeval. "Uuritud on juba pikemat aega ja mõned kõnedki on erinevate inimestega tehtud. Kuid hotelle pole veel mõtet broneerida."

Mehelt uuriti, kas laual on ka variant, et Arctic Lapland ralli tõuseb WRC-sarja etapiks. Sellisel juhul toimuks Lapimaal eeldatavasti kaks rallit, kui jaanuari keskpaigas toimuks Soome meistrivõistluste etapp ja kuu hiljem MM-ralli. Tarkiaineni sõnul on sellest kõigest veel vara rääkida.