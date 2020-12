Kalev/TLÜga liitub Eesti koondist esindada soovinud serblane 

Tallinna Kalev/TLÜ juht Sten-Erik Jantson tõdes möödunud nädalal Õhtulehele, et Eesti-Läti liiga viimasel kohal asuvas klubi koosseisus on oodata muudatusi. Täna selgus, et meeskonnaga liitub Edi Sinadinovic, kes viimati mängis Läti klubis Liepaja, kus viskas keskmiselt 13,3 silma ja andis 6,4 tulemuslikku söötu.

32aastane mängujuht on tuttav ka Eesti publikule, sest aastail 2012-2014 mängis ta Valga võistkonnas. Serblane on pika karjääri jooksul pallinud ka Bulgaarias, Horvaatias, Kreekas, Rumeenias, Põhja-Makedoonias, Bosnias, Tšehhis ja kodumaal.

2014. aasta jaanuaris teatas Edi Sinadinovic ERR-i spordiportaalile , et soovib tulevikus Eesti koondist esindada. "Ma räägin sellest surmtõsiselt. Ma tahaksin Eesti koondise eest mängida," kinnitas serblane, et ei tee koondise koha pealt nalja. Uljas idee siiski ei realiseerunud.

"Esimene samm siit august välja ronida on tehtud," kommenteeris Kalev/TLÜ hanget sotsiaalmeedias. Martin Müürsepa hoolealused on Eesti-Läti liigas 14st kohtumisest võitnud vaid kaks, sealjuures on kaotatud üheksa mängu järjest. Hõre on just meeskonna tagaliin, sest leedukas Mantvydas Staniulis saadeti tiimist minema, Siim-Markus Post ravib vigastust ning Brandis Raley-Ross peaks peagi klubist lahkuma.