WRC-SASIPUNDAR: Keenia ja Suurbritannia rallide toimumine on ohus 

Rootsi MM-etapi korraldajad teatasid teisipäeval, et veebruariks kavandatud võistlus jääb koroona tõttu ära. Kuna kalendrisse soovitakse tõupuhast lumerallit, siis soomlaste sõnul on promootor on neilt uurinud, kas veebruaris oleks võimalik põhjanaabrite juures võistelda. Kuid Belgia meedia sõnul on lahtisi otsi veelgi.

Sealne ajakiri La Derniere Heure kirjutab, et ohus on mitme muu võistluse toimumine. Portaali sõnul jääb tänavu ära juuniks planeeriud Safari ralli, sest Keenias ei suudeta tagada sportlaste ja abijõudude turvalisust. Ajakirja andmetel asendatakse etapp Ieperi ralliga. Belgias pidi WRC-etapp toimuma ka tänavu sügisel, kuid koroonapuhangu tõttu seal ei sõidetud.

Lahtine on ka 19-22. augustil toimuva Suurbritannia ralli saatus. La Derniere Heure usub, et see asendatakse Monza etapiga. Selgus peaks tulema lähipäevil, kui Rahvusvaheline Autoliit (FIA) peab koosoleku, kus väidetavalt on põhiteemaks just kalendrimuudatused.