Ratas selgitas Randperele piirangu sisu ja kiitis tema oskusi tenniseväljakul 

Valdo Randpere. Foto: Martin Ahven

Samal teemal Tennis Tennisistid soovivad paarismänguks koroonapiirangutes erisust Kõigepealt tenniseliidu pöördumisest. „Seoses esmaspäevast, 14. detsembrist jõustuvate Covid-19 levikust tingitud piirangutega, mis puudutavad sporditegevust, on Eesti tennise liidul, Eesti padeli liidul ning suurematel tennisekeskustel terviseametile ettepanek,“ seisis kirjas.

„Meil on väga hea meel, et spordiklubid jäid avatuks, kuna näeme, kui oluline on inimestel nii füüsilise kui ka vaimse heaolu jaoks sporti teha. Seejuures palume terviseametil piirangute kehtestamisel silmas pidada ka spordialade iseärasusi. Saame aru, et on keeruline kehtestada kõigile võrdseid ja õiglasi piiranguid, aga leiame siiski, et reketispordialadel, eelkõige tennises, rannatennises ja padelis, võiks rakendatud 1 + 1 reegli asemel olla lubatud 2 + 2 (4 mängijat väljakul) reegel.“

Alaliit lisas ka põhjenduse: „Nimelt on täna löögi all need inimesed, kes soovivad neljakesi sporti teha (tennises on paarismängu osakaal vähemalt 50% ning rannatennist ja padelit üldiselt mängitaksegi neljakesi). Tenniseväjaku pindala on 650 ruutmeetrit, rannatennises 256 ruutmeetrit ja padeliväljakul 300 ruutmeetrit koos väljakuid ümbritseva alaga. See tähendab, et igal mängijal on tennises ruumi minimaalselt 150 ruutmeetrit ja padelis 75 ruutmeetrit. Lisaks välistab võrk vastastega kokkupuute. Kõikidel väljakutel on väga kõrged laed (10‒15 m) ja väljakutel on sundventilatsioon, mis tagab värske õhuvahetuse.

See tähendab, et igasugune oht viiruse levikuks on minimaalne. Samuti näitavad uuringud, et reketialad on väga madala nakatumisriskiga spordialad ning tagavad inimestele aktiivse eluviisi.“

Omalt poolt pakuti konkreetseid piirangud just tennise- ja padelikeskustele:

keelustada paarilise vahetusega tennis, vältimaks, et need kaks, kes on ühel pool võrku, ei puutuks kokku teistega;

kehtestada riietusruumides rangemad piirangud;

lõpetada treeningud ja broneeringud viis minutit varem, et tagada võimalikult väike kontakt klientide vahetumisel.