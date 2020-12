Rehemaa juhtumi lõppakord? Vallimäe: usun, et asi sai piisavalt tähelepanu ja kõik õppisid midagi

Aivar Rehemaa saab suure tõenäosusega jätkata sportlaste abistamist. Foto: Stanislav Moshkov

Endine tippsuusataja Aivar Rehemaa edastas möödunud neljapäeval ajakirjandusele Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi otsuse kahelauselise resolutiivosa, mis teatas: Rehemaa ei ole dopingureegleid rikkunud ning tema esialgne tegutsemiskeeld on tühistatud. Nüüd läkitas endine suusataja meediale ka distsiplinaarkollegiumi pikema selgituse, kuidas ja miks otsuseni jõuti. Seda teemat lahkasime Õhtulehes pikemalt juba eile. Täna selgus, et Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutus otsust ilmselt edasi ei kaeba, kuid neil on aega mõelda veel 21 päeva.