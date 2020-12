Noormängijaid sunniti oma spermat sööma. „Kultuuriliselt oli ette nähtud, et kui sa ei suuda seda kõike taluda, siis oled vales kohas.“ 

Suvel hakati kohtus menetlema kahe endise Canadian Hockey League'i mängija süüdistusi. Need puudutasid 15-17aastaste hokipoiste vastu suunatud kiusamist ja vägivalda. Meedia kaudu jõudsid avalikkuse ette uskumatult jõhkrad teod ning nüüd tunnistas ka endine Rootsi hokiäss Peter Ekroth, et ka tema nägi, kui võikalt noortega käitutakse. Hoatame, et lugu sisaldab väga häirivaid seiku.