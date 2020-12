USKUMATU VIDEO | Morata keeras kokku imetlusväärse käki, Juventus püsib pooltes matšides võiduta 

Esimesel poolajal pääses Alvaro Morata vastaste väravavahiga silmitsi, kuid otsutsas sööta enda kõrval jooksnud Cristiano Ronaldole. Sööt oli kehv ja portugallase löök ebaõnnestus. Seejärel kukkus pall uuesti ette Moratale, kes seisis tühja värava ees, kuid hispaanlase täiesti ebaõnnestunud kannalöök lendas mööda. Vaata, naudi ja naera!

29. minutil viis Federico Chiesa kodumeeskonna siiski juhtima, kuid edu püsis vaid 57. minutini, mil oli täpne Remo Freuler. Kui Morata ei saanud pihta tühjale väravale, siis Ronaldo sai tunnise mängu järel proovida penaltit, kuid ikka ei lennanud pall Atalanta võrku. Lõpuks jäigi tabloole 1 : 1 viik.

Itaalia jalgpalli viimase ajastu valitseja Juventus on hooaega alustanud nigelalt, sest 12 kohtumisest on võidetud vaid pooled. Kuigi tabelis pole ühtegi kaotust, on kuus viiki nende mõistes liig mis liig.