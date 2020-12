Saksamaal heas hoos olev Juhkami mõtleb vaikselt perepunumisele 

Rakverest päris Juhkami jõudis Eestis esindada oma kodulinna, Tartu Pere Leiba ja Tallinna Selverit enne, kui läks 2013. aastal mängima Saksamaale Bühli ridadesse. Tagantjärele meenutab ligikaudu kahemeetrine mängumees, et ei plaaninud välismaal üldse nii kaua olla. „Kui esimest korda Eestist ära läksin, arvasin, et olen 30aastaselt tagasi kodus. Praegu kukub juunis aga 33. eluaasta ja selle hooaja esituste põhjalt ei ole mul sportlikus plaanis vaja arvata, et peaksin tingimata tagasi tulema. Ilmselt leiaksin võrkpalli mõttes väärt kosilasi ka muudest riikidest.“