Israel Start-Up Nation lõpetas Mihkel Räimega koostöö 

"See seiklus on olnud midagi erilist. Mulle jääb nii palju häid mälestusi, et võiksin neist terve raamatu kirjutada. Lootsin, et mul on võimalik tiimis jätkata, aga vaatan tulevikku ja soovin leida meeskonna, kus saaksin oma väärtust näidata," lisas eestlane.

Meeskonna kaasomanik Ron Baron tunnistas, et tal on ühe oma lemmiksõitjaga raske hüvasti jätta. "Miku pole ainult meie kõige edukam rattur, vaid ka osa meie hingest. Ta on suurepärase iseloomuga tõeline võitja. Rattasport on karm äri, kus mõnikord on vaja teha rasked otsused. See võib neist olla üks kõige raskemaid."