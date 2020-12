Kalev/Cramo toob tagaliini endise Serbia noortekoondislase 

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask kommenteeris hanget: “Janari lisandumisega saime ääremängijate osakonna paika, kuid erinevad vigastused tagamängijate hulgas on pannud meid olukorda, kus vajasime kedagi juurde, kuna uuel aastal on meid tihe mängugraafik ees ootamas. Otsisime mängijat, kes mängib agressiivselt, on väljakul näljane, liigutab palli ning suudab pick and roll situatsioonidega häid lahendusi leida. Brano oli see, kelle välja valisime. Kindlasti on see tema jaoks suur samm edasi ning loodetavasti kasutab ta võimaluse maksimaalselt ära.”