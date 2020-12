EOK premeeris mitteolümpiaalade rahvusvahelisi tiitlivõitjaid 26 000 euroga 

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas tunnustust sportlastele ja nende treeneritele. „EOK on kogu Eesti spordi katusorganisatsioon ja me seisame ka mitteolümpiaalade eest. Meie sportlased on näidanud, et neil on väga suur võitlusvaim ning nad suudavad ka sellisel keerulisel ajal võita Eestile medaleid,“ rääkis Sõõrumaa.