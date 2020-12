Vormel 1 koroonat ei karda: järgmine hooaeg tuleb ajaloo pikim 

Kalendris on ka üks debütant, kui vormelikaravan siirub Saudi Araabia linna Jeddahis tänavaringrajale, kus ööpimeduses toimub aasta eelviimane GP. Kuigi pikalt ringlesid jutud, et Brasiilia GP toimub 2021. aastal Rio de Janeiro uuel ringrajal, siis see projekt sattus hätta ning Sao Paologa sõlmiti uus viieaastane leping.

"Tegime suurime pingutusi, et etappi meie linnas hoida," sõnas Sao Paolo meer Bruno Covas. "Etapi korraldamisega tutvustame meie linna maailmale, lisaks annab see inimestele tööd ja sissetulekut. Uuringute põhjal tuleb iga Sao Paolo GP korraldamiseks panustatud dollar majandusse tagasi 5,2-kordselt."

Kavas on ka Hollandi etapp, mis pidi Zandvoortis toimuma juba tänavu kevadel, kuid toona tühistati pandeemia tõttu. Ehkki plaanis on 23 etappi, siis vormel 1 sarja eestvedajad on kindlad, et hooaeg toimub täismahus, sealjuures avaetapp Melbourne's soovitakse sõita publiku ees. Loomulikult on sõitjad ja tehniline personal ka uuel aastal "mullis".