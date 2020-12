SAHINAD: Oliver Solberg siirdub Hyundaisse 

Saksa portaal Motorsport aktuelli sõnul on Oliver Solberg lähedal lepingule Hyundaiga. Autotootja i20 Rally 2 (varem R5) masinaid haldab Markko Märtini ja Ott Tänaku ühisfirma RedGrey (endine MM-Motorsport), kuid nende sõitjate eelmise aastate tulemused olid tagasihoidlikud. Ole-Christian Veiby ja Nikolai Grjazin jõudsid küll MM-sarjas mitmel korral poodiumile, kuid hooaja kokkuvõttes jäid Mads Östbergile ja Pontus Tidemandile selgelt alla.

Solberg kinnitas Hispaania ajakirjale Scratch, et keskendub uuel hooajal autoralli MMile ja võistleb Rally 2 sarjas. Väidetavalt on ta tiimiga läbirääkimises alates Rally Estoniast. Hyundai eeliseks võib olla seegi, et Oliver isa Petter ja Markko Märtin olid sajandivahetuse paigus konkurendid ja 2001. aastal Subarus ka tiimikaaslased.