Tulivihane Napoli peatreener Gattuso: mängijale ei tohi anda punast kaarti selle eest, et ta saadab kohtuniku p***e 

"Me ei saa mängijale, aga eriti kaptenile, anda selle eest punast, et ta saatis kohtunike p***e," jätkas vihane juhendaj. "Inglismaal ja Šotimaal kästakse kohtunikel kogu aeg p****e kerida ja midagi ei juhtu, ainult Itaalias saadetakse mängijad sellise asja pärast minema."

"Kui mina olin mängija, siis oli see sport, kus kohtunik pidi jääma terve mõistuste juurde ja mõistma, et pärast kahtlast otsust võis jalgpallur ta p***e saata. Ja vilemehed peaksid teesklema, et ei kuule seda. Selle eest ei tohi meeskonda jätta kümnekesi. Ta ei öelnud seda isegi agresiivselt."