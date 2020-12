Venemaa riigi nimi, lipp, hümn ja isegi Putin visati olümpialt ning jalgpalli MMilt välja 

Tegelikult nõudis rahvusvaheline dopinguvastase võitluse katuseorganisatsioon ehk WADA venelastele nelja aasta pikkust karistus, kuid CAS vähendas seda poole võrra. Nimelt jäid venelased vahele süsteemse dopinguprogrammiga, mida toetas ka sealne valitsus. Eelmainitud kolme suurvõistlust ei tohi külastada ka Venemaa president Vladimir Putin ja teised valitsuse liikmed, kui nad ei saa isiklikku kutset Jaapani peaministrilt Yoshihide Sugalt, vahendab insidethegames.biz.

Lisaks ei tohi Venemaa korraldada kahe aasta jooksul ühegi spordiala maailmameistrivõistlusi. Seda ka juhul, kui nad on juba praegu korraldusõiguse lunastanud. Sinna lisas CAS märke, et kui MMi on juriidilistel või praktilistel põhjustel võimatu ümber kolida, siis saab teha erandi.

Otsus ei tähenda siiski Venemaa dopingusaaga lõppu, sest Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel ja teistel ülemaailmsetel alaliitudel on õigus ka ise sõna sekka öelda.

WADA nõudis CASilt Venemaale nelja aasta pikkust karistust mullu detsembris, kui leiti uusi tõendeid, et Moskva dopingulaboris toimus massiline proovidega manipuleerimine.

Praeguse otsuse kohaselt võistlevad olümpiale kvalifitseerunud venelased vormides, kus on ingliskeelse riigi nime („Russia“) asemele kirjutatud neutraalsetele sportlastele viitav: „Neutral athlete“. CAS lisas, et teksti suurus peab olema samasugune, nagu oleks juhul, kui kirjas oleks „Russia“. Lipuvärvide kasutamine on lubatud, aga lippu ennast ei tohi sportlased eksponeerida. Ka medalitseremooniate ajal ei tõmmata trikoloori vardasse.

Pealtvaatajad võivad oma rahvusliku sümboolika tribüünidele kaasa võtta, muuhulgas on lubatud ka lipud. Sportlaste elu on keerulisem, sest nad ei tohi ka vabal ajal avalikus kohas kanda Venemaa lippu ega presenteerida sõna „Venemaa“. Lisatakse, et kodumaa nime on keelatud kasutada igas keeles.

Järgmisel suvel toimuvat jalgpalli EMi see otsus ei puuduta, sest tegemist on piirkondliku võistlusega. Seal saavad venelased laulda hümni ja vardas lehvib ka lipp. Osa matše toimuvad Peterburis.