Urmo Aava: ma loodan, et Rally Estonia läks meie spordisõpradele hinge 

Aga jah, kui võtame ettevalmistusaja ralli toimumise avalikustamisest rallini, siis kestis see 63 päeva. Nende 63 päeva jooksul tekkis igasuguseid olukordi. Oli ka hetki, kus tundus, et rallit ikkagi teha ei saa või on see väga keeruline. Nendest suutsime üheskoos välja tulla ja nagu ütlesin, kui rallinädal oli käes, siis teadsime, et ralli toimub, aga pingutasime veel selle nimel, et saaks kindlasti toimuda pealtvaatajatega.



Septembris ei olnud koroonanäitajad veel nii kõrgele tõusnud, selles mõttes oli tänavuse aasta kontekstis ralli toimumisaeg hea. Kas oktoobris poleks saanud rallit tõenäoliselt pealtvaatajatega korraldada?

Olukord muutus ja oktoobris võib-olla oleks saanud pealtvaatajaid küll lubada, aga nende arv oleks veel väiksem olnud.



Kuidas rahvusvaheline ralliseltskond Rally Estonia korraldusega rahule jäi?

Tagasisides on mitu tasandit. Üldiselt saime avalikult kiita. Meie jaoks on hästi oluline rahvusvahelise autospordiliidu tagasiside. Nende ametnikud koostavad standardraporteid, mis on neljapallisüsteemis. Kõik raportid olid kas head või väga head ehk kas ralli vastas standarditele või ületas neid mõningates punktides.

Negatiivsena toodi välja, et mingid teeosad läksid halvaks. Aga see oligi tingitud sellest, et 63 päevaga tuli ka tee-ehitus ära teha. Ja kui siis tuleb vihmaperiood... Mingil hetkel aja ja looduse vastu ei saa. Järgmise aasta rallile mõeldes tegeleme sellega ning planeerime nii, et teed kestaksid.

Kuid veelkord: üldiselt saime võistlejatelt ja tiimiliikmetelt kiita. Oli võib-olla ka neid, kes ütlesid midagi teede kohta, ja seda, et oli natuke liiga palju hüppeid, aga üldiselt oli kõik positiivne.



Kas rallimaailmas on kombeks, et kui ollakse edukas, siis kiidetakse, aga kui hästi ei lähe, otsitakse ka korralduses vigu? Või pigem on nii, et isegi kui rallimehel sõit ebaõnnestub, võib ta ikka korraldust kiita?

Ma arvan, et pigem see teine versioon. Ma küll ei ole kohanud seda, et keegi oleks maailma tipus selline, et kui läheb hästi, siis kiidab, ja kui halvasti, siis laidab. Seal on ikka adekvaatsed inimesed.

Rally Estonia korraldajad suutsid väga rasketes oludes korraldada septembri alguses suurepärase ralli-MMi etapi. Väliskülalised tunnistasid, et jäi mulje, justkui oleks Eesti rallikalendris juba aastaid. Pildil Ott Tänak. Foto: Mari Luud