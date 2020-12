PALJU ÕNNE! Poolakas valiti esmakordselt maailma parimaks jalgpalluriks 

FIFA Best auhinnagala toimus viiendat korda. Varasemad võitjad olid Ronaldo (2016 ja 2017), Luka Modric (2018) ja Messi (2019). Auhinda ei tohiks segi ajada Ballon d'Origa, mida peetakse kõige hinnatumaks individuaalseks auhinnaks jalgpallis. Ballon d'Ori ei tänavu välja ei anta. Kokkuvõttes on Lewandowski esimene poolakas, kes on võitnud ühe eelmainitud kahest auhinnast.