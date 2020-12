Karjääri teise ITF-turniiri võitnud Kristjan Tamm: Eesti esinumbri tiitel pole eesmärk omaette 

Tuneesias Monastiris peetavad võistlused tunduvad Tammele hästi sobivat: mullu novembris võitis ta seal elu esimese ITF-turniiri, tänavu triumfeeris teist korda. Eestlane tunnistab ka ise, et sealne väljak, mis pole liiga kiire ega aeglane, klapib meie mehe mängustiiliga. „Enne seda polnud ma sel aastal väga hästi mänginud ja lootused olid üsna madalad. Oli hea üllatus, et võitsin,“ nendib Tamm. „Võidu tõi ilmselt see, et olin vaimselt rohkem aktsepteeriv. Leppisin ebaõnnestumistega paremini ja tänu sellele hakkasin just rohkem õnnestuma. Tähtsatel hetkedel tõigi see punktid ära.“