VÕÕRSIL BOSSID, KODUS ÄPUD! Manchester Unitedi sõge seeria jätkub 

Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjär. Foto: Reuters/Scanpix

Manchesteri jaoks jätkus väga omapärane seeria. Tänavu on võõral väljakul võidetud kõik kuus matši ning nad on ainus tiim liigas, kes on noppinud võõrsilt maksimumpunktid. Saavutuse teeb aga eriti harvanähtavaks seik, et United on kõigis eelmainitud kuues kohtumises jäänud kaotusseisu.