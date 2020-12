Eestlased, hääletama! Ott Tänaku kangelastegu võib saada WRC sarja hooaja parimaks. Aga äkki võidab Rally Estonia üllatuspomm? 

WRC hindas Tänaku esitustest kõige kõrgemalt Rootsi rallil saadud teist kohta. Seda põhjusel, et kolm nädalat varem oma esimesel MM-etapil Hyundaiga tegi Tänak üsna hirmuäratava avarii, ent suutis hoolimata valudest Rootsis nii edukas olla ja end poodiumile kihutada.

„2019.aasta maailmameister alustas elu Hyundais massiivse avariiga Monte Carlos. Kolm nädalat hiljem tulid nad Rootsis võistluskarusselli tagasi ja lõpetasid Rootsis teisena. Alles pärast rallit avaldas Tänak, et oli pärast avariid valudes ja võistles ahaga, et Rootsis üldse rivis olla. Arvestades sellist tagasilööki on teine koht märkimisväärne saavutus,“ kirjutab WRC.com.