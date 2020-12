Vormel 1 legend: me keegi ei tea, kui palju Michael Schumacher ümbritsevast aru saab 

Vormel 1 legendi sõnul on Micki tulek ka veidi kurb just tema isa pärast, keda on pärast 2013. aasta jaanuaris toimunud mäesuusaõnnetust avalikkuse eest varjul hoitud.

„See sündmus tuletab meile meelde Michaeli õnnetust, sest kui imeline oleks olnud, kui Michael saanuks seda hetke tunnistada. Pean silmas seda, et keegi me ei tea, kui palju Michael ümbritsevast aru saab. Kui ta aga oleks Micki vormel-1 karjääri tunnistaja — ja palvetame, et ühel päeval see nii läheb — siis oleks see väga-väga eriline,“ lisas Brawn.