AMETLIK | Red Bulli vormelitiim kinnitas järgmise hooaja piloodid 

30aastane Perez vahetab meeskonnas välja Alexander Alboni, kellele uueks aastaks vormel 1 sarjas põhisõitjana kohta pole. 24aastane Tai lipu all võistlev Albon jätkab meeskonna testpiloodina, Red Bulli teist masinat roolib hollandlane Max Verstappen.

Alexander Albon tegi F1s debüüdi 2019. aastal Toro Rossoga, kus ta näitas tosinal etapil nii head minekut, et mees ülendati Red Bulli. Kuid seal oli sõitja pettumus, sest 26-l GP-l suutis ta tulla kahel korral teiseks. Samal perioodil noppis tema tiimikaaslane Verstappen 16 poodiumikoht, millest kolm olid võidud. Sellal kui Verstappen oli tänavu MM-sarja kolmas mees, oli Albon alles seitsmes.

Sellega on sisuliselt selged kõik järgmise hooaja sõitjad. Uut lepingut pole sõlminud vaid valitsev maailmameister Lewis Hamilton. Britt tõdes hiljuti, et allkirjastamine on jäänud vaid ajapuuduse taha ja ta loodab tiimiga hiljemalt jõuludeks kokkuleppele saada.