Tuuli Tomingas: seis on meeletult ebastabiilne, isegi trennides lasen trahve kolme-nelja kaupa 

"On näha, et kui ma pihta lasen, siis on võimalus teha hea tulemas. Jama oleks siis, kui ma sõita ei jaksaks," tõdes Tuuli Tomingas Õhtulehele. Eestlanna alustas laskesuusahooaega pauguga, kui tuli Kontiolahti sprindis seitsmendaks. Järgneval kolmel etapil ta punktikohale ehk 40 parima sekka ei pääsenud, kuid reedel lõpetas ta Hochfilzeni sprindivõistluse 16. kohal. Tomingas nentis, et on viimastel kuudel olnud hädas püstilaskmisega.