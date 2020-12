Tšernjavski ja Lillemets püsivad Reunioni kümnevõistluse avapäeva järel 8000 punkti graafikus 

Reunioni saarel toimuval kümnevõistlusel on stardis üheksa meest, kelle rekord on 8000 punkti või rohkem. Karjääris 9126 silma kogunud prantslase Kevin Mayeri kõrval on stardis teiste seas ka ukrainlane Oleksii Kasjanov (rekord 8479) ning eestlased Risto Lillemets (8133) ja Taavi Tšernjavski (8086).