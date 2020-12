Spordivaria JUSTKUI TALIALA: Põlva käsipallurid kolisid olude sunnil soojast saalist konarlikule jalgpalliplatsile Kaspar Koort , täna 21:00 Jaga: M

POLE HULLU: Põlva käsipalli eestvedaja Kalmer Musting viis väravad vanale jalgpalliplatsile ning trennid saavad jätkuda. „Iga asi tuleb millelegi kasuks,“ üritab ta keerulises olukorras optimistliku meele säilitada. Foto: Maria Kilk

„Ei ole varem sellist asja olnud, et oleks pidanud enne jõule poistega õue minema ja vaatama, kuidas trennid tehtud saaks,“ tunnistab ligi 30aastase treeneristaažiga Kalmer Musting ühe Põlva väikse spordiväljaku ääres, kus tema käsipallipoisid Eestimaa tatist talve trotsides mürgeldavad. Midagi pole parata: praegused piirangud ja regulatsioonid on sellised, et kui Serviti esindusmeeskond välja arvata, peavad teised grupid traditsioonilist siseala harrastama välitingimustes, et midagi üldse teha saaks.