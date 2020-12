Latvala Toyota juhiks saamisest: selline pakkumine tuleb vaid kord elus 

"Loomulikult suhtlen meeskonnaga. Püüan kõigi arutada, et mida saaks paremini teha ja mida peame tulevikus muutma, rääkis Latvala oma plaanidest. Selliselt püsime ka meeskonnana tugevad. Jaapanlased tundsid, et olen avatud, sotsiaalne ja vastutulelik inimene. See oli nende jaoks oluline asi."

Latvala hoolealuseks saab teise seas temast kaks aastat vanem Sébastien Ogier. Mehed oli aastail 2013-2016 Volskwagenis tiimikaaslased ja on pikalt võidelnud rallivõitude eest. Prantslaselt uuriti, et kuidas tema uudisesse suhtub.

Sebastien Ogier Foto: Mari Luud

Ka Ogier tunnistas, et Latvala uus amet tuli talle üllatusena. "Ma arvan, et paljud inimesed olid üllatunud. Huvitav on näha, kuidas asjad järgmisel aastal lähevad," jätkas DirtFishi vahendusel Ogier, kes kinnitas, et temal soomlasega probleeme pole. "Meil on alati olnud head suhted, nii et ootan juba järgmist hooaega"