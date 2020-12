Eckhoff näitas taas võimu, Tomingas jäi esimesena ühisstardist välja 

Jälitussõidu 20 parimat. Foto: Ekraanitõmmis

"Püstilaskmisega on seis meeletult ebastabiilne, isegi trennides lasen trahve kolme-nelja kaupa. See on surnud ring," nentis Tomingas eile Õhtulehele ja tänagi said just püstilaskmised saatuslikuks. Kolmandas tiirus jäi üles kaks ja viimases üks märk. Finišis kaotas 25aastane eestlanna võitjale 3.00,6, mis andis 34. koha.