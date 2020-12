Rakvere üllatas Pärnut ja jõudis karikafinaali, Kalevite lahingu võitis Cramo 

Tarvas suutis edu hoida ja viis minutit enne normaalaja lõppu juhiti 70 : 60, kuid siis tegi Pärnu pooleteise minutiga 9 : 0 spurdi. Kohtumise viimased hetked läksid närviliseks heitluseks, kuid Eesti-Läti liigas Pärnule kahel korral kaotanud Rakvere suutis siiski vastu pidada ja võttis üllatusliku 83 : 78 võidu.

Pärnule said saatuslikuks pallikaotused, mida tehti 18, vastase 10 vastu. Samuti polnud neil parim viskepäev, sest 19st kolmesest tabas vaid kolm ja 19st vabaviskest 11.

"Igatahes tubli esitlus meie poolt. Me pole pikalt Pärnut võitnud, kuid vajalikult hetkel poolfinaalis õnnestus. Häälestus oli väga hea," ütles peale kohtumist 8 punkti toonud Egert Haller. "Olime tavapärasest paremad kaitses. Visked väga ei kukkunud ja suutsime sellest hoolimata mängus olla."

Tagamängija sõnul oli abiks seegi, et Pärnuga kohtuti tänavu juba kolmandat korda. "Tegime kaitses korrektuurid, kuidas nende liidrid mängust välja lülitada. Saime kokkulepitud asjadega väga hästi hakkama," sõnas Haller, kelle sõnul on nad finaalipääsuga oma eesmärgi juba täitnud. "Meil pole enam mingeid pingeid ja anname endast parma, et (Kalev/Cramo vastu) rongi alla ei jääks."