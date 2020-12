Taas kaotanud Arsenalil on käsil viimase 45 aasta kõige kohutavam hooaeg  

Liigatabelis on Everton nüüd Liverpooli järel teisel kohal, Arsenali lood on aga sootuks kehvemad, sest 14st peetud matšist on koduses kõrgliigas võidetud vaid neli. Kaks korda on jõutud viigini, kaotuseid on kirjas lausa kaheksa. Kokku on saadud 14 punkti ja sellega ollakse tabelis 15. kohal. Viimati oldi hooaja samas faasis nii kehvas seisus 45 aastat tagasi ehk 1974.-1975. aasta hooajal.