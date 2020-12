Värskelt maailma parimaks jalgpalluriks valitud Lewandowski tüüris Bayerni viimasel hetkel tähtsa võiduni 

Sel nädalal jagas rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) parimate mängijate auhindu ehk toimus FIFA Best auhinnagala. Seda peeti alles viiendat korda, varasemad võitjad on olnud Cristiano Ronaldo (2016 ja 2017), Luka Modric (2018) ja Lionel Messi (2019). Sealjuures tasub tähele panna, et tegemist pole Ballon d’Origa, mida peetakse kõige hinnatumaks individuaalseks auhinnaks jalgpallis. Seoses tänavuse keerulise olukorraga jääb 2020. aasta Ballon d’Or välja andmata, ent FIFA Best auhinnagalal kuulutati selle aasta parimaks jalgpalluriks Robert Lewandowski.