Kaks nädalat hotellitoas istunud Nurme kerkis Taipei maratonil poodiumile 

Tiidrek Nurme Taipei maratoni finišis. Foto: Tiidrek Nurme Facebooki leht

Taipei maratoni tegid Nurme sõnul keeruliseks just eelkõige karantiinireeglid, mille järgi pidi ta kaks nädalat järjest viibima vaid hotellitoas. Enne katsumust kirjutas ta detsembri alguses nii: „Järgmine eesmärk on ekstreemne, milleks on Taipei Maraton 2020. Ekstreemseks teeb selle üks konkreetne asjaolu - kahenädalane isolatsioon enne jooksuvõistlust. Mulle antakse hotellituba ning jooksulint, süüa tuuakse ukse taha ning toast ei tohi kahe nädala jooksul väljuda. Kõik see peaks kulmineeruma maratonijooksuga. Võidab see, kes kohaneb!“