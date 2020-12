Tottenham sai teise järjestikuse kaotuse ning pudenes esikolmikust välja 

Külalismeeskonna viis avapoolaja neljandal üleminutil juhtima Jamie Vardy, kes realiseeris penalti. 59. minutil saatis palli õnnetul kombel enda väravasse Toby Alderweireld ning see kindlustas Leicesterile võidu.

Meistriliiga liider on 14. vooru järel Liverpool, kes alistas eile tulemusega 7 : 0 Crystal Palace'i. Tiitlikaitsjal on koos 31 silma. Järgnevad Leicester City ja Everton vastavalt 27 ja 26 punktiga. Tottenham hoiab hetkel neljandat kohta, kuid neist võivad mööduda Manchester City ja Manchester United, kellel on mänge vähem peetud.