Kristjan Ilves Ramsaust: kahjuks oli niru nädalavahetus 

„Täna olid jalad veel raskemad kui eile,“ sõnas ta telefonitsi pühapäeva õhtul. „Ei oskagi öelda, mis valesti oli suusarajal. Selge, et hüppemäel siin vahesid ei teki, see on rohkem mass-start. Kes jõuab suusatada, seda siin pärjatakse. Loomulikult, pool minutit oleksin pidanud kiiremini sõitma isegi kehvema tundega. Ega suurt midagi rääkida ei ole. Üritasin ja andsin kõik, mis oli, aga keha jäi lihtsalt seisma mingi hetk.“