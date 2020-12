VÕIMUVAHETUS SUUSASPRINDIS: Martin Himma tegi Dresdenis elu parima tulemuse 

Maailma mastaabis ei tähenda murdmaasuusatamise MK-etapi 27. koht suurt midagi, aga Himmale on see väga tähtis verstapost. „Loodan, et see ja kas või vlogid (videoblogid – M. T.) aitavad mul raha leida ja korralikumalt valmistuda. Järgmisel hooajal on olümpiamängudel uisusprint, mis peaks mulle sobima. Motivatsiooni on kõvasti,“ lausus Himma telefonitsi Saksamaalt.