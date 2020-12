Aasta parimaks valitud Rauno Sappinen: kui sellest teada sain, siis tuli see üllatusena 

Eelmisel kuuel aastal oli parimaks jalgpalluriks valitud Ragnar Klavan. Viimase 14 aasta jooksul oli auhinna võitnud kolm erinevat meest - lisaks koondise kaptenile ka Konstantin Vassiljev (kolmel korral) ja Raio Piiroja (neljal korral, kokku võitnud viis korda).

"Kui sellest teada sain, siis tuli see üllatusena. Aga selle üle mul on väga hea meel. Mul on suur au olla samas nimekirjas Eesti jalgpalli legendidega," lausus Sappinen pärast Jalgpalligalat.

Viimati tuli kodusest liigast parim jalgpallur 2002. aastal. Tänavu Eesti koondise eest neli väravat löönud ründaja selles probleemi ei näe.

"Ma arvan, et see näitab, et vahet pole, kus mängida. Igas kohas on võimalik näidata end heast küljest. Tähtis on keskenduda paremaks jalgpalluriks saamisele," sõnas Sappinen.

Lõppenud hooaeg oli 24aastasele Flora ründajale edukas nii individuaalselt kui ka meeskondlikult.

"Aasta andis palju häid emotsioone. Kahjuks ei suutnud koondisega [sel aastal] võitu kätte saada, aga ma väga loodan, et see on vaid aja küsimus. Klubiga saavutasime peaaegu maksimumi. Kahjuks Euroopa liiga alagrupiturniirile ei jõudnud, kuigi sisimas uskusime, et see on võimalik," lisas Sappinen.