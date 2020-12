Spordivaria TARTU LEGENDI ÕPPETUNNID: kuidas spordis edu saavutada ja Mosambiigi miiniväljal ellu jääda Kaspar Koort , täna 21:32 Jaga: M

MÄNGULINE MEES: Mart Siliksaare õpilased on Eesti meistrivõistlustelt võitnud kamaluga medaleid. Ent ta tõdeb, et see, kui heaks sportlane lõpuks saab, sõltub ikkagi temast endast – reket on sportlase käes ja treener saab teda vaid aidata. Foto: Maria Kilk

Vaata, kust otsast tahad: Eesti sulgpallipealinn on Tartu. Taaralinna sulgpallurid on juba aastaid riisunud koore kohalike võistluste kõigis vanuseklassides ning veelgi enam: hiljutistel võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel üheksandat kohta jaganud Eesti koondise kõik kuus sportlast treenivad Tartu klubides.