Eestlased, hääletama! Rally Estonia korraldajad on väärika auhinna kandidaadid 

Rally Estonia tiim on üks neljast, keda on võimalik hääletada meeskonnavaimu auhinna saajaks.

„Pärast pea kuue kuu pikkust koroonaviirusest tingitud pausi tuli WRC tagasi septembrikuises Eestis. Ootamatult MM-kavasse pääsenud ralli korraldajatel oli vaid 63 päeva, et teha ettevalmistusi oma esimeseks MM-ralliks ja et see vastaks koroonapandeemiast tingitud ohutusnõuetele. Ralli oli suur õnnestumine ja nende auhinnaks oli koht 2021.aasta MM-kalendris,“ kirjutatakse Rally Estonia kohta.