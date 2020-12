Latvala endine mänedžer on üllatunud, et mees sai Toyota pealikuks 

„Kindlasti oli see üllatus. Kui see oleks juhtunud paari aasta pärast, olnuks see loogilisem. Kindlasti oli ka teisi kandidaate, aga kuna Jari-Matti teab hästi Toyota siseelu, siis ehk selles valguses see polegi nii suur üllatus,“ ütles Jouhki väljaandele Ilta-Sanomat.

Jouhki sõnul on Latvala trumbiks teadmine, et hea tiimi moodustavad mitmed detailid ning koostöö inseneride ja mehhaanikutega on võtmetähtsusega.