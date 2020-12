Lionel Messi lõpetab karjääri? Ajakirjanik: „See on nii uskumatu, et seda ei osanuks ette kujutada.“ 

Intervjuu sisu on praegu rangelt salajane, ent ühe versioonina räägitakse võimalusest, et argentiinlane teatab karjääri lõpetamisest.

„See saab olema olulisem, kui mis tahes kõne,“ kirjutas intervjuu produtsent. Evole lisas: „See on nii uskumatu, et seda ei osanuks ette kujutada.“

Paraku ei anna eksklussiivintervjuu saanud ajakirjanikud rohkem vihjeid ning maailma spordiportaalid on hakanud arutlema, mis võib olla argentiinlase sõnum.

Kõige intrigeerivam võimalus pühapäevaseks teateks on aga see, et Messi teatab karjääri lõpetamisest. Üks võimalus on see, et ta teatab maailmale, et tõmbab karjäärile joone alla 2022. MMi järel, ent teine võimalus on, et teeb seda juba suvel, kui leping Barcelonaga läbi saab.

tribuna.com arvates on see võimalus vägagi tõenäoline kahel põhjusel: esiteks on Messi väidetavalt juba aastaid iga päev kimpus reielihase vigastusega ja teiseks võib Messi olla tippjalgpallist lihtsalt väsinud ning ta tahab lõpetada karjääri Barcelona mängijana.