Muinasjutt: jalgpallur lõi nädal pärast vähidiagnoosi värava ja valiti matši parimaks 

„Just sellepärast ma armastan sporti ja jalgpalli - kommuunitunne on nii tugev. Kõik need inimesed, kes mulle sotsiaalmeedias õnnitlusi jagasid — see on nii uskumatu ja ma olen kõigile nii tänulik,“ sõnas šotlanna pärast mängu.

Beattie tegi uudise avalikuks, et teavitada teisi sookaaslasi sellest olulisest küsimusest. Rinnavähk on maailmas suur probleem, ent see on ravitav, kui saada õigel ajal jaole. Ta lisas, et meditsiinitöötajatest tuttavad on märkinud, et rinnavähi numbrid on sel aastal alla läinud, mis aga pole teps mitte positiivne, sest põhjus pole tervemetes naistes vaid muus.