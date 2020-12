Verstappen väidab, et Hamilton domineerib auto pärast, Schumacher vaidleb vastu 

„Kui me vaatame sõitjaid, kes on domineerinud ühte ajastut, siis me sageli vaatame mööda sellest, kui palju on domineerimiseks tööd tehtud. See käib nii Lewise kui mu isa kohta. Nii suure edu juures pole midagi normaalset. See on nagu jäämägi, millel me näeme ainult tippu,“ ütles Schumacher Itaalia väljaandele Corriere Della Sera.