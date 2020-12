Djokovic jõudis ülivõimsa tähiseni ning läheneb Federeri rekordile 

Esmakordselt kerkis 33aastane serblane maailma esinumbriks 2011. aastal pärast Wimbledoni võitmist. Viimati hõivas ta esimese reketi koha tänavu veebruaris ning on seda siiani hoidnud.

Federeri rekordi purustamiseks on Djokovicil vaja esireket olla veel järgmise aasta 8. märtsini. Serblane tunnistab ka ise, et see on tema karjääri üheks tähtsaimaks eesmärgiks.

"See on üks mu kahest suurimast eesmärgist. Tahan jõuda rekordini ning seejärel lüüa see Rogerilt üle. Teiseks eesmärgiks on võita nii palju suure slämmi turniire kui võimalik. Olen seda ka varem öelnud ning töötan selle nimel. Olen praegu heas seisus ning loodetavasti suudan tervena ja vormis püsida," vahendas Djokovici sõnu ATP kodulehekülg.

Suure slämmi tiitleid on serblasel 17, viimane võit pärineb tänavusest jaanuarist, mil ta Austraalia lahtistel triumfeeris. Kõige rohkem on neid võitnud Federer ja Rafael Nadal, kummalgi mehel on 20 tiitlit.

Enim nädalaid maailma esireketina:

1. Roger Federer - 310

2. Novak Djokovic - 300