Murelik Johannes Thingnes Bö: jõulupaus on MK-hooaja kõige kriitilisem moment 

"Pärast jõule on nakkusjuhtumid garanteeritud," väljendas Bö oma arvamust Norra rahvusringhäälingu vahendusel. "See on MK-sarja kalendri kõige kriitilisem moment. Inimesed kogunevad jõulude ajal ja see on vältimatu nende puhul, kel pole oma peret, aga tahavad tähistada koos perega. Inimesi ei saa keelata seda tegemast."