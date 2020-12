ANDMEANALÜÜS | Tomingas on särav erand, ülejäänud laskesuusakoondis tammub suusarajal paigal või on suisa taandarenenud 

Nagu öeldakse, protokoll ei valeta. Et valim oleks võimalikult aus, võrdlesime vaid senipeetud sprindivõistluste (neli) suusaaegu eelmise aasta detsembris peetud sprintidega (kolm). Pealegi toimub hooaja tippsündmus ehk MM taas veebruarikuus sisuliselt täpselt samadel kuupäevadel, seega võib eeldada, et sportlaste vormikõver on teoreetiliselt samas faasis.