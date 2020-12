Maradona soovis endale Lenini saatust – ja see soov võib isegi täituda! 

Nimelt on selgunud, et kuu aega enne oma surma oli Maradona advokaat Matias Morlale kirjutanud kirja, milles andis teada, et kui ta sureb, tuleks tema põrm palsameerida ning jätta mausoleumi kõigile imetlemiseks, just nii nagu Lenin Moskvas Punasel väljakul.

"Pärast sügavat analüüsi tahan ma väljendada oma soovi, et pärast mu surma mu keha palsameeritaks ja pandaks välja muuseumisse," seisab 13. oktoobri kuupäeva kandvas kirjas.

"See peab olema ümbritsetud minu võidetud karikate, isiklike asjade ja toredate mälestustega, et ma saaks jätkuvalt kogeda seda paika külastavate inimeste kiindumust."

Seejuures võib Maradona viimane soov isegi täide minna, sest Argentina kohus otsustas hiljuti, et jalgpallikorüfee keha tuleb säilitada, kuna üha uutel kodanikel võib tekkida soov tema isadust tõestada. Seega peaks Maradona maiste jäänuste palsameerimine olema üksnes tehniline küsimus.

Morla esindaja kinnitas, et mausoleumi mõte on neil tõepoolest olemas, sest Maradona enda jaoks oli see oluline teema, mida ta oli arutanud ka oma vendadega.