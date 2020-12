Anna Levandi: minu ja Allari hinged võitlevad selle nimel, et nad jääksid alatiseks kokku 

Raske aasta lõpus mõjub kohtumine Anna Levandiga nagu suur positiivne laeng. „Koroona pani elule käsipidurit ja näen, et ma pole ainuke, kes seda vajas. Võimalik, et umbes 90 protsenti maailma inimestest vajaski pidurit. Muidugi tean, et majandus on rikutud ja nii edasi, aga iga paha toob ka midagi head,“ ütleb Anna, kes pidas suvel 55. sünnipäeva. Järgmisel nädalal jõuab sama tähiseni abikaasa Allar. Tunnustatud iluuisutamistreener avab pikemas usutluses oma edu ja elu tagamaid.