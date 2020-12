Koroonaga võidelnud Lewis Hamilton kaotas neli kilo. „See oli laastav.“  

"Olen viimase kahe kuuga kaotanud kuus kilo, neist neli siis, kui mul oli Covid," tõdes Hamilton Instagrami tehtud postituses. "Kaotasin väga palju lihasjõudu. Pole väga tore hakata sellest punktist end jälle üles töötama, aga midagi pole teha: kui pole valu, pole ka tulemusi. Tahan oma jõu tagasi saada ja olla taas 100 protsenti valmis."

Hamilton on varem öelnud, et võib vaid õnnelik olla, et koroonaviirus teda hooaja keskel kinni ei püüdnud.

"Terve aasta olen end füüsiliselt tundnud hästi, kuid praegu see kindlasti nii ei ole. Olen lihtsalt õnnelik, et see on läbi. See oli laastav," kõneles ta hooaja viimase etapi eel, kui sai taas vormeli rooli.