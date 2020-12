Spordivaria Alaverile kirjutusmasin, Tänakule 12 Rally Estoniat! Spikker jõuluvanale Eesti spordirahva abistamiseks Õhtulehe sporditoimetus , täna 19:17 Jaga: M

GALERII

JA SEALT TA TULEB! Üha soojenev kliima sunnib jõulutaatigi nutikatele lahendustele. Ent saabugu taat saani, uiskude või veealuse masina seljas – kõige tähtsam on see, et keegi oma kingitusest ilma ei jääks. Foto: AP/Scanpix

Jõuluõhtu on ukse ees ning igaüks – kui ta just päris lurjus pole olnud – loodab küllap, et jõulutaat-punakuub peab tedagi meeles ja poetab kuuse alla või korstnasse midagi vajalikku, meeleolukat või hingekosutavat. Loomulikult on meie kõigi suurimaks sooviks, et see tatina veniv koroonajama lõpuks läbi saaks, kuid mõistagi oleks jõuluvanalt tore saada ka midagi praktilist ja käegakatsutavat. Õhtuleht pakub välja, mida võiks Lapimaa muhe habemik tuua Eesti spordile ja sportlastele.