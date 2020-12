EESTI KARIKAVÕITJA! Selver alistas tasavägises finaalis Tartu 

Esimeses geimis said paremini minema tartlased ja mine tea, kas olid need koduse Tartu Ülikooli spordihoone tuttavad seinad, aga pikemad pallivahetused kippusid kalduma Taaralinna meeskonna kasuks. Selveri liidrid Renee Teppan ja Andrus Raadik ei olnud nii kindlad kui viimastes mängudes ja geimi keskel kõlas kaotusseisus olles Teppani suust ka kohtunikule suunatud karjatus: „Maas, kurat ju!“ Pukis olev vilemees ei nõustunud diagonaalründajaga, et pall Tartu väljakupool maas käis ja kodutiim asus juhtima 13:11. Kokkuvõttes suutsid Alar Rikbergi hoolealused oma väikest edu hoida ja võtta 25:21 võidu.