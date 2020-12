GALERII | Selveri liider Orav: algus oli korralik kangutamine, ülejäänud geimid veidi vähem 

Mängu alustas paremini Tartu tiim, kes võitis esimese vaatuse 25:21. Teppan tunnistas, et kuivõrd Selver on viimasel ajal olnud heas hoos ja neid peeti favoriitideks, võis see kohtumise algust mõjutada. „Kindlasti oli see üks faktor ja teiseks oli tänane päris mitmele mehele esimene kord nii suurt mängu mängida,“ rääkis 13 punkti toonud diagonaalründaja. „Seetõttu oli eeldada, et algus saab natuke kramplik olema. Oli näha, et Tartu tuli pingevabamalt, nad olid taktikalise töö hästi ära teinud ja mängisid täitsa tublisti, aga minu jaoks oli kogu aeg tunda, et see mäng on meie enda teha. Et kui suudame juurde panna, siis võidame.“

Samal teemal Võrkpall EESTI KARIKAVÕITJA! Selver alistas tasavägises finaalis Tartu Teist geimi paremini alustanud Selver suutis avageimi kaotuse järel teise vaatuse võita numbritega 25:21. Tartu poolt 13 punkti toonud Siim Põlluäär selgitas, mis tartlastega juhtus. „Jäime teises geimis nende servi vastuvõtuga hätta. Nad panid servil juurde, meie vastuvõtt langes ja seetõttu oli neil kergem rünnata. Meie ise jäime oma servil pehmemaks,“ tunnistas kogenud diagonaalründaja.

„Serv on täna kindlasti üks märksõna,“ ütles ka Teppan. „Ise olin alguses oma tegemistega joone taga hädas, aga kuna mul on kogemust ja olen ka välismaal mänginud kuus aastat, siis suutsin mängu ajal korrektuure teha. Serv oli väga oluline ja teatud perioodil olid tartlased hädas, aga ütleksin nii, et eks me pidime serviga kompenseerima seda, et teatud olukordades ja elementides mängisime täna alla oma lati.“

Kolmandas geimis jätkus tasavägine lahing, kuigi lõppfaasis suutis Selver end veidike ette rebida ja võita geimi 25:18. Ka neljas geim möödus võrdsete heitlusena ja lõpuks pani Tallinna klubi oma paremuse maksma seisuga 25:23. „Mulle ei jää niivõrd kripeldama see viimane geim ja napp vahe, vaid see, et oleksime ise pidanud mängu 3:0 ära võtma,“ rääkis Tartu poolt Põlluäär. „Aga lasime nad teises geimis mängu. Kahjuks polnud saalis ka kodupublikut, kes oleks meid toetanud.“

Selverit ühe liidrina vedanud Teppan nentis, et tema jaoks ei tekkinud kordagi mõtet, et tartlased suudaksid kohtumise enda kasuks kallutada. „Ei ütleks, et sellist tunne oli, pigem ootasime, et me ise vabaneksime. Minu arust seda ei juhtunudki. Oli teatud momente, kus ise kärssasime ja sellega hoidsime põnevust lõpuni. Aga au ka vastastele, nad võitlesid lõpuni,“ lisas ta.

Supermängu teinud ja 26 punkti toonud Oliver Orav võttis mängu kokku nii: „Alguses oli väga hull kangutamine, ülejäänud kolm geimi oli veidi vähem kangutamine, aga oma ideaalset minekut ei leidnudki me üles.“ Ta lisas, et esimese geimi ehmatusest saadi edukaalt üle ja seejärel hakati kaitsefaasis hästi palle üles tooma ja neid ka lahendama. „Iga võrkpallur oskab öelda, et need punktid annavad kõige rohkem energiat,“ sõnas Selveri nurgaründaja.

Enda esituse kohta ütles Orav, et hea vorm ei tulnud otseselt üllatusena, sest ta oli juba poolfinaalides Saaremaa vastu heas hoos. „Aga ega täna mängule tulles ei mõelnud ma oma esituse peale. See on finaal ja mängib see, kes on hetkel parem. Kui oleksin kehvasti alustanud, oleks Kristo (Kollo) sisse tulnud ja selle koha ära mänginud,“ sõnas ta.